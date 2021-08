Aktion „Geistreich“ überzeugt

Das Bistum Münster und das Diözesankomitee der Katholiken haben die Gewinner des Ehrenamtspreises 2021 bekanntgegeben. Mit einem Preisgeld von insgesamt 10 000 Euro zeichnet die katholische Kirche zum fünften Mal beispielhafte, innovative oder nachhaltige Initiativen und Projekte aus und würdigt diejenigen, die freiwillig und mit viel Engagement und Fantasie anpacken, wo Hilfe nötig ist. Unter den Preisträgerinnen und Preisträgern sind auch zwei Ochtruperinnen.

Heike Kötterheinrich und Lena Dziuk aus der Pfarrei St. Lambertus haben den zweiten Preis und 3000 Euro für ihr Projekt „Geistreich unterwegs“ erhalten. Sie haben die interaktive Pfingstaktion in Ochtrup, Langenhorst und Welbergen initiiert. „Dabei wurden in einer Mischung aus digitalen und analogen Elementen Impulse zum Pfingstfest gegeben und die Auseinandersetzung gefördert“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bistums.

Weitere Preisträgerinnen und Preisträger

Der erste Preis, verbunden mit 5 000 Euro, ging an das soziale Projekt „Farid‘s Quali Fighting“ im münsterschen Boxzentrum, das sich vornehmlich an Kinder und Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen richtet. „Soziale Ausgrenzung, Traumata aufgrund von Migrationserfahrungen, ein bildungsfernes soziales Umfeld, archaische Geschlechterbilder mit extremen Vorstellungen von Männlichkeit, Weiblichkeit und Ehre – all dies sind Faktoren, die Kinder und Jugendliche gefährden“, heißt es in der Mitteilung.

Das Flüchtlingsprojekt der katholischen Kirchengemeinde St. Vincentius in Dinslaken erhielt den mit 2 000 Euro dotierten dritten Preis. „In umfangreichen Angeboten wie Behördengängen, Hausaufgabenbetreuung, Kontakte in die Gesellschaft bieten Ehrenamtliche Geflüchteten ihre Hilfe an. Dabei hat sich auch der Chor ‚Good vibes only’ vornehmlich afrikanischer Frauen gegründet, die Zwangsprostitution oder Gewalt erlebt haben und ihre Traumata mit dem gemeinsamen Gesang verarbeiten“, schreibt das Bistum.

Der Ehrenamtspreis wird am 12. September (Sonntag) im Rahmen einer Feierstunde von Bischof Felix Genn und Kerstin Stegemann, der Vorsitzenden des Diözesankomitees, in Münster überreicht. Beworben hatten sich in diesem Jahr 78 Gruppen, Projekte und Einzelpersonen. Über die Preisträgerinnen und Preisträger entschied eine vierköpfige Jury.