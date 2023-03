Aldi hat Filiale modernisiert

Der Aldi-Markt an der Laurenzstraße eröffnet nach dem Abriss und Neubau am 9. März.

Der Neubau des Aldi-Marktes an der Laurenzstraße eröffnet am 9. März. Das alte Gebäude stammt aus dem Jahr 2006 und war mit geplanten Maßnahmen nicht kompatibel.

Neu wird einiges sein, wenn mit Donnerstag (9. März) an der Laurenzstraße eine modernisierte Filiale des Discounters Aldi ihre Türen öffnet. In optischer Hinsicht. Unter energietechnischen Gesichtspunkten ebenso. Aber auch das Angebot an Frischobst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Gebackenem soll sich in erweiterter Form präsentieren, folgt man einer Pressemitteilung des Aldi-Konzerns, welche dieser jetzt im Vorfeld der Eröffnung herausgegeben hat.

Verschiedene geplante Maßnahmen hatten sich in dem aus dem Jahr 2006 stammenden Bestandsgebäude als nicht umsetzbar erwiesen. Deshalb war man bei Aldi zu dem Entschluss gelangt, den Markt zu modernisieren. Die Niederlassung an der Laurenzstraße wurde somit – im Zuge einer Modernisierung des gesamten Aldi-Nord-Netzes – nach dem aktuellen Filialkonzept gestaltet.

„Der Fokus der neuen Märkte liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre“, erläutert Naomi Krommendijk, Regionalverkaufsleiterin bei der auch für den Standort Ochtrup zuständigen Aldi-Regionalgesellschaft Lingen (Emsland), in der Pressemitteilung des Lebensmittel-Discounters. So wurde die Niederlassung etwa „mit einem modernen Licht- und Farbkonzept ausgestattet“, wie es dort weiter heißt.

Für die modernisierte Filiale an der Laurenzstraße bedeutet die Umsetzung neuer Konzepte konkret: „Die Verkaufsfläche von 897 Quadratmetern bietet ausreichend Platz und breite Gänge sowie ein vergrößertes Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren“, führt Krommendijk aus. „Zwei Pfandautomaten in der Nähe des Eingangsbereichs bieten unseren Kundinnen und Kunden den Vorteil, dass sie ihr Pfandgut direkt zu Beginn des Einkaufs abgeben können.“ Kunden können sozusagen erleichtert zum Einkauf schreiten.

Rund 1700 Produkte aus 18 Warengruppen führt ein Aldi-Markt im Durchschnitt in seinen Regalen. Hinzu kommen bis zu dreimal wöchentlich wechselnde Aktionsartikel – darunter Produkte aus den Bereichen Textilien und Schuhe, Elektronik, Haushalt, Heimwerkerbedarf oder Garten –, die das Angebot an Lebensmitteln flankieren.

Im Außenbereich stehen derweil 54 Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Verbreiterte Parkplätze für Menschen mit körperlicher Behinderung sowie Eltern-Kind-Stellflächen sollen das Ein- und Aussteigen erleichtern. Fahrradstellplätze finden sich in direkter Nähe zum Markt. Über eine wenige Gehminuten entfernte Haltestelle ist die Filiale zudem an den Busverkehr angebunden.

Einige Neuerungen sind für den Kunden selbst nicht unbedingt ersichtlich, obgleich sie ein wesentlicher Baustein der Konzeptionierung sind: Eine Photovoltaikanlage auf dem Marktdach zum Beispiel produziert den benötigten Strom für die Aldi-Filiale.

Eine Wärmerückgewinnungsanlage wiederum kann den Marktraum im Zuge einer sogenannten Betonkernaktivierung beheizen. „Daher kommt das Gebäude ohne fossile Brennstoffe aus“, wird in der Aldi-Pressemitteilung zu den technischen Aspekten erläutert. Die neue Filiale sei „energetisch auf dem neuesten Stand“.