Alkoholfreie Alternative für laue Sommerabende

Wenn man mit Freunden in der Bar oder auf der Terrasse sitzt, während sie einen Mojito oder Aperol Spritz genießen und man selbst schwanger ist, macht der Durst erfinderisch. Wasser, Schorle oder Limo war irgendwann zu öde. Also entstand mit ein wenig Kreativität ein neuer Sommerdrink auf Ginger-Beer-Basis.

Jeden Sommer gibt es „den“ Drink des Sommers. 2018 sah man auf allen Außenterrassen der Bars und Cafés Aperol-Spritz in rot-orange in der Sonne glitzern. Süß-herb und etwas fruchtig durch eine Orangenscheibe. Da ich aber mit unserer Tochter schwanger war, gab es für mich Wasser, Apfelschorle oder aber eine Limonade. Klar gab es auch mal einen alkoholfreien Cocktail, aber einen alkoholfreien Aperitif gab es selten. Und so schielte ich immer mal wieder auf das Glas des Nachbarn oder der Begleitung.

Irgendwann fand ich eine Bar, die Sanbitter, einen alkoholfreien Aperitif mit Tonic und einer Orangen-Scheibe, für mich servierte. So begann meine Suche nach weiteren alkoholfreien Getränken, die auch das Flair eines lauen Sommerabends mit Freunden und Familien auf dem Balkon oder der Terrasse haben.

Im Folgejahr war Mos­cow Mule das neue Getränk des Jahres. Sauer durch Limettensaft, scharf durch Ingwer Beer mit Wodka. Wieder ein interessanter Geschmack, den man auch gut kombinieren kann. Durch die Stillzeit war auch in diesem Sommer die alkoholfreie Variante angesagt. Aber inzwischen war unser Getränkerepertoire gut ausgebaut und so gab es diverse Aperitif-Varianten mit Ginger Beer.

Zutaten

3 cl Martini Floreale Aperitivo (alkoholfrei);

5 cl Maracujasaft;

2 EL Tiefkühlfrüchte, Tropischer Mix;

Bundaberg Ginger Beer oder Thomas Henry Spicy Ginger;

Eiswürfel

Inzwischen wissen viele unserer Freunde unseren alkoholfreien Sommerurlaub im Glas zu schätzen. Neu im Repertoire für diesen Sommer: Martini Floreale Aperitivo. Hier also das Rezept für das blumige Summer-Feeling 2021. Früchte, Eiswürfel, Maracujasaft und Martini in ein Rotweinglas geben und mit Ginger Beer auffüllen. Entspannt bei einem lauen Sommerlüftchen genießen.

Lieblingsgetränke aus Ochtrup

