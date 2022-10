Alles in Bewegung

Eine schwungvolle Mathestunde mit Unikat-Charakter erlebte NRW-Schulministerin Dorothee Feller am Freitag an der Städtischen Realschule.

Es war wohl eine eher ungewöhnliche Mathestunde, die NRW-Schulministerin Dorothee Feller am Freitag in der Städtischen Realschule miterlebt hat: Die Klasse 7b befasste sich an diesem Tag mit „proportionalen Zuordnungen“ – und kam dabei fast ein bisschen ins Schwitzen. Denn einen Teil der Aufgaben galt es rennend und springend auf dem „Speed Court“ zu lösen.