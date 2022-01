Alles unter einem Dach

Musikschulangebote ab heute zentral an der Prof.-Katerkamp-Straße

Ochtrup

Auf bis zu vier Standorten hatte die Musikschule bislang ihre Angebote aufgeteilt. Dieser Zustand gehört fortan der Geschichte an, denn das ehemalige Uponor-Gebäude an der Prof.-Katerkamp-Straße ist nun fertig eingerichtet. Der Unterricht dort mit neuen Möglichkeiten startet am heutigen Montag.

Von Alex Piccin