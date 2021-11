Alte Rassen erhalten und sich austauschen

Ochtrup

Viel Geschnatter, Gegacker und Gekrähe gab es am Wochenende in der Langenhorster Vechtehalle zu hören. Geflügelfreunde aus dem ganzen Kreis und der Grafschaft waren mit ihren gefiederten Begleitern anlässlich der 7o. Grenzlandschau sowie der 98. Kreisverbandsschau, die in diesem Jahr beide vom Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) Ochtrup ausgerichtet wurden, in die Töpferstadt gekommen.

-rihe-