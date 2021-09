Alte Schätze wiederentdeckt

Da staunten auch die älteren KAB-Mitglieder nicht schlecht. Vorsitzender Arnold Hoppe hatte lange als verschollen geglaubte Gegenstände, die bei einem ehemaligen Vorstandsmitglied aufbewahrt wurden, zur Generalversammlung der KAB St. Paulus mitgebracht und im Saal der Gaststätte Bücker präsentiert.

Ein Festwimpel zum 25-jährigen Bestehen aus dem Jahr 1914 war dabei und auch ein Protokollbuch, in dem die Aufzeichnungen schon 1913 begannen. Alles in exakter Sütterlinschrift niedergelegt, wie Hoppe den Anwesenden zeigte. „Auf den ersten Blick sehen alle Seiten gleich aus“, beschrieb er die präzise Niederschrift der Protokolle von Sitzungen und Versammlungen. Ein Rednerpult, vor über 100 Jahren eigens für die KAB St. Paulus angefertigt, war gleich zur Generalversammlung wieder im Einsatz, schreibt die KAB in einem Pressetext.

Regularien

Die Regularien waren schnell abgearbeitet. Schriftführer Helmut Kersting rief das Jahr 2020 in Erinnerung, in dem wegen der Corona-Pandemie die meisten Veranstaltungen nicht stattfinden konnten. Ausdrücklich wies er darauf hin, dass die KAB mit ihren Rechtsschutzsekretärinnen auch weiterhin für die Mitglieder kostenlose Beratung und Rechtshilfe in allen Fragen des Arbeits- und Sozialrechts anbiete. Der Kassenbericht von Frank Hippe wies einen soliden Finanzbestand aus, so dass die Versammlung auf Antrag der Kassenprüferinnen Monika Hoppe und Dorothee Tümler dem Vorstand einstimmig die Entlastung erteilte.



Für das zweite Halbjahr 2021 hat die KAB noch eine Reihe von Veranstaltungen geplant, Vorschläge für die Programmplanung des nächsten Jahres nimmt der Vorstand gerne entgegen, heißt es abschließend in der Mitteilung der KAB.