Die Pfarrgemeinde St. Johananes Baptist bekommt Verstärkung: Zum 1. August tritt Andrea Spieker-Kreft ihre neue Stelle als Pastoralreferentin an. Noch arbeitet die 53-Jährige in der Pfarrei St. Lambertus in Ochtrup. Pastoralreferent Norbert Westermann geht Mitte 2022 in den Ruhestand..

Aktuell befindet sich Andrea Spieker-Kreft noch ein bisschen im Prüfungsstress. Schon jetzt steht aber fest, wohin es sie nach der Prüfung als künftige Pastoralreferentin verschlagen wird. Die 53-Jährige verlässt die Pfarrei St. Lambertus in Ochtrup und wechselt zum 1. August in die Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist nach Altenberge.

Theologie-Studium

Seit vier Jahren ist die 53-Jährige in Ochtrup tätig. Hier absolvierte sie ihren praktischen Ausbildungsteil zur Pastoralreferentin. Ihr Theologiestudium hat Andrea Spieker-Kreft bereits im vergangenen Sommer abgeschlossen. „Das Praktische ist einfach in der Gemeinde am besten erfahrbar“, weiß An­drea Spieker-Kreft, die die Zeit in der Töpferstadt sehr genossen hat. „Ich würde sagen, Ochtrup hat meine pastorale Ausbildung sehr bereichert“. Deshalb gehe sie mit einem weinenden und einem lachenden Auge, betont die dreifache Mutter, die mit ihren Söhnen und ihrem Mann in Steinfurt lebt.

Steinfurt

Ihrem Wunsch, wegen der neuen Stelle nicht umziehen zu müssen, hat das Bistum entsprochen. „Altenberge ist ein Volltreffer. Ich freue mich auf die Arbeit und vor allem auf die Menschen dort“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Ende September findet die offizielle Beauftragung durch den Bischof in Münster statt.

Am 11. Juli (Sonntag) möchte sich Andrea Spieker-Kreft von den Gemeindemitgliedern in Ochtrup in einem Gottesdienst verabschieden. Beginn ist um 18 Uhr in der Lambertikirche.

Bischof

Damit arbeiten ab dem 1. Augst in St. Johannes Baptist vorübergehend ein Pastoralreferent und eine Pastoralreferentin. Aber das wird nur für gewisse Zeit so sein, kündigte Pfarrer Heinz Erdbürger an. Mitte des kommenden Jahres werde Pastoralreferent Norbert Westermann in den Ruhestand gehen, sodass dann Andrea Spieker-Kreft die einzige Pastoralreferentin in St. Johannes Baptist sein wird.

Komplettiert wird das Seelsorgeteam durch die Pfarrer Stepan Sharko und Dr. Rogers Biriija sowie die beiden Diakone Manfred Wissing und Prof. Dr. Stefan Schlatt.