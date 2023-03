Altes Amtshaus wird komplett restauriert

Viele Menschen in Ochtrup fragen sich, was mit dem Grundstück neben dem Alten Amtshaus an der Ecke Bültstraße/Dränke geschehen soll. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet Investor Thomas Dankbar, was er vorhat und warum er seine Pläne teilweise geändert hat.

Das Gelände an der Ecke Dränke/Bültstraße liegt schon seit einer ganzen Weile brach. Vor einigen Jahren erwarb die Uhtepe Grundbesitzgesellschaft das Eckgrundstück sowie das angrenzende Alte Amtshaus. Investor Thomas Dankbar hatte große Pläne: Das historische Gebäude sollte saniert werden, auf der Fläche nebenan ein in der Bauweise an das frühere Rathaus angepasstes Mehrfamilienhaus entstehen. Doch das Vorhaben zog sich hin. Zunächst nahmen die Archäologen das Gelände in Beschlag (wir berichteten), dann mussten einige planungsrechtliche Dinge geklärt werden, der Investor schloss einen städtebaulichen Vertrag mit der Stadt Ochtrup. Doch am Dränkekreisel geschah weiterhin nichts. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt Thomas Dankbar, warum das Vorhaben stockt und was er nun vorhat.