„Altes Land“ und „Unterleuten“

„Hier bin ich Mensch, hier darf ich‘s sein. . .“ sagte der Schauspieler Rainer Rudloff, der am Dienstagabend im gut besuchten Forum der Bücherei St. Lamberti seine Liebe zum Vorlesen erklärte. Als Schauspieler muss er sich mit einer Rolle identifizieren, aber als Vorleser schnell wechseln zwischen den verschiedenen Personen und so in ganz unterschiedliche Charaktere schlüpfen. Das macht ihm zum einen großen Spaß und das Publikum hatte seine Freude daran, wenn Rudloff mit Gestik, Mimik und ganzem Körpereinsatz mal in die Rolle eines dickschädligen Bauern mit Gummistiefeln oder der feinen alternativen Stadttussi schlüpft, die ihren Bälgen das Landleben erklären will. Somit war das eine echte „Win-Win-Situation“ für Vorleser und Publikum.

