Ältestes Ackerbürgerhaus Ochtrups

Das Haus an der Bergstraße 1 ist das älteste und einzig erhaltene Ackerbürgerhaus in Ochtrup. Gebaut wurde es vermutlich 1498. Heute ist es Eigentum von Marianne Schepers, die das Gebäude vermietet hat.

Foto: Anne Steven