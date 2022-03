Amphetamin als Medikament genommen?

Dass er Amphetamin im Blut hatte, war für einen 29-jährigen Mann aus Enschede, der Anfang Januar 2021 in einem Unfall in Ochtrup verwickelt war, logisch. Er werde schließlich medikamentös damit behandelt. So richtig schlaue aus den Ergebnissen der toxikologischen Untersuchung wurden Staatsanwalt und Richterin bei der Verhandlung am Amtsgericht Steinfurt jedoch nicht.

Ein junger Mann aus den Niederlanden ist am 4. Januar 2021 mit seinem Renault Twingo von der Gronauer Straße abgekommen und in Höhe der Westerbauerschaft in einen Graben gelandet. Dies wurde am Donnerstag beim Amtsgericht in Steinfurt verhandelt, da der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr bestand. Die Auswertung der damals entnommenen Blutprobe wies einen erhöhten Wert an Amphetamin auf.