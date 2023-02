Ämter ziehen in die Weinerstraße

Ochtrup

Das „Alt Ochtrup“ in der Weinerstraße wird nicht wieder gastronomisch genutzt werden. Zu schwierig sei es, diesen Standort in dieser Art und Weise zu bewirtschaften, heißt es aus der Stadtverwaltung. Jetzt stehen dort und an den drei nebenstehenden Wohngebäuden umfassende Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an. Mittelfristiger Mieter wird unter anderem die Stadt Ochtrup, die von einem Provisorium ins nächste zieht.