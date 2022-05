An Grundschulen sind noch Plätze frei

Für Kurzentschlossene hat die Stadt Ochtrup noch Stellen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes für das Schuljahr 2022/23 anzubieten. Der Dienst beginnt am 1. August 2022 und kann bis zu zwölf Monate umfassen, informiert die Verwaltung in einer Pressemitteilung.

Insgesamt werden an den Ochtruper Grundschulen bis zu sechs Stellen besetzt: An der Lambertischule, der Marienschule und der Von-Galen-Schule können je zwei „Bufdis“ als ergänzende und unterstützende Kräfte zum Einsatz kommen. „Zurzeit fehlen uns noch einige Kräfte, vor allem an der Marienschule“, erklärt Schulamtsleiter Christian Engelmann. „Hier würden wir uns über weitere Interessentinnen und Interessenten besonders freuen.“ Auch ein Jahrespraktikum für Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule beziehungsweise des Berufskollegs (Fachrichtung „Gesundheit und Soziales“) ist an den Ochtruper Grundschulen möglich und willkommen.

Der Einsatz erfolgt im Anschluss an den regulären Unterricht und in den Ferien bis spätestens 16.30 Uhr in der Offenen Ganztagsschule (OGS). Dort sind die „Bufdis“ und Praktikanten Teil eines Erzieherteams und weiteren pädagogischen Kräften. Die Tätigkeit umfasst hier unter anderem die Vorbereitung des gemeinsamen Mittagessens, die Mitwirkung in der Hausaufgabenbetreuung, die Aufsicht in Freispielphasen und – je nach Neigung – auch die Durchführung eigener kleiner Angebote. In begleitenden Bildungsseminaren kommen die Freiwilligen mit vielen anderen Freiwilligen aus Westfalen in Kontakt.

Die bisherigen Erfahrungen waren sowohl für die Freiwilligen, die diese Tätigkeiten für sich als abwechslungsreich und erfüllend empfunden haben, als auch für die beteiligten Schulen und die OGS sehr positiv, so die Verwaltung. Für die Tätigkeit erhalten die „Bufdis“ ein Taschengeld. Interessierte können eine Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben bei der Stadt Ochtrup einreichen. Fragen zum Ablauf des Bundesfreiwilligendienstes sowie der Berufspraktika an den Grundschulen beantwortet Christian Engelmann (Telefon 0 25 53 / 7 32 60).

Allgemeine Informationen zum Bundesfreiwilligendienst stehen unter www.bundesfreiwilligendienst.de.