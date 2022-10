Anderen geht es viel schlechter

Imke Philipps, evangelische Pfarrerin in Ochtrup, und ihr katholischer Kollege Stefan Hörstrup, bibbern nicht unbedingt wegen der harten Kälte, doch sie treffen sich gut eingepackt zum Gespräch in den Räumen der evangelischen Kirchengemeinde an der Bahnhofstraße. Und wundern sich: Drinnen ist es ungewohnt kühl, während der milde Herbst die Menschen nach draußen treibt. Das könnte sich jedoch bald ändern, wenn der Winter auch hierzulande Einzug hält. Und dann dürften auch in den beiden Kirchengemeinden andere Verhältnisse herrschen.

