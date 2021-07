Anekdoten aus der Konsumzeit

„Die Jahre im Konsum, das war eine wunderschöne Zeit“, schwelgt Monika Nadicksbernd in Erinnerungen an eine längst vergangene Epoche. „Konsum? Was ist das denn?“, mag sich die jüngere Generation fragen. Denn dieser langgestreckte Gemischtwarenladen im Erdgeschoss des Beltmann-Baus, in dem es Lebensmittel, Backwaren, Stoffe und Textilien zu kaufen gab, schloss im Sommer 1973 für immer seine Türen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch