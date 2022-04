Anfietsen: Beifall für die Premiere

Ochtrup

Die Mischung macht’s: Zwei Radtouren in unterschiedlichen Längen, kühle Getränke für die notwendigen Pausen an Rastplätzen und in Gaststätten und dazu musikalische Begleitung: Das „Anfietsen“, erstmals in der Stadt angeboten, stieß auf einhellige Begeisterung.

Von Norbert Hoppe