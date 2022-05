Angebot sagt Auf Wiedersehen

Vor 15 Jahren wurde das Trauercafé „Hoffnungsschimmer“ eröffnet. Am Mittwoch haben sich seine Türen geschlossen. Unter anderem habe die Corona-Pandemie zum Ausdünnen des ehrenamtlichen Personals beigetragen. Ein neues Angebot könnte es aber schon im Herbst geben.

Es ist nicht verwunderlich, dass an diesem Mittwoch in der Seniorenbegegnungsstätte der Villa Winkel ein Hauch Wehmut in der Luft liegt. Denn ein letztes Mal hat das Trauercafé „Hoffnungsschimmer“ seine Türen geöffnet. Ein gutes Dutzend Gäste sind zu diesem Abschiedstreffen gekommen. Einige waren seit drei oder vier Jahren dabei. Andere fünf Jahre und länger.