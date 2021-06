Anna Holtmann spielt Alice im Wunderland

Coronabedingt lief auf der Freilichtbühne Bad Bentheim lange Zeit gar nichts. Nun geht dort der Spielbetrieb aber wieder los. Die Proben zu „Alice im Wunderland“ sind in vollem Gange.

Die Ochtruperin Anna Holtmann spielt auf der Freilichtbühne Bad Bentheim die Hauptrolle in dem Stück „Alice im Wunderland“. Die Proben sind im vollen Gange.

Gemütlich und entspannt in der grünen Natur sitzen, ausgestattet mit einem Kissen, kühlen Getränken und leckeren Snacks und sich dabei von einer humorvollen Komödie oder einem spannenden Bühnenstück in den Bann ziehen lassen – anders als im vergangenen Jahr, als coronabedingt die Spielzeit abgesagt werden musste, ist in diesem Sommer ein Besuch der Freilichtspiele Bad Bentheim wieder möglich.