Anschauliche Texte poetischer Qualität

Ochtrup

Einerseits wirkt der Singer-Songwriter Reidar Jensen, der am Donnerstag bei den Ochtruper Kulturtagen auftrat, wie ein wenig aus der Zeit gefallen. Da wurden in der Villa Winkel vor einem kleinen, aber feinen Publikum Erinnerungen an Bob Dylan, David Crosby oder Leonard Cohen aus den 70er oder 80er Jahren wach. Andererseits ist der gebürtige Norweger mit mittlerweile festem Fundament in Emsdetten und seinen eindrucksvollen und einfühlsamen Songs ungemein präsent und mitunter höchst aktuell: Es lohnt sich auf das zu hören, was er singt – und warum er seine Lieder schreibt.