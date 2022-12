Anwohner um Fußgänger besorgt

Seit der Einbahnstraßenregelung am K+K-Markt an der Bahnhofstraße hat das Verkehrsaufkommen auf der Töpferstraße zugenommen. Das bereitet Peter Grimmer große Sorgen – vor allem, weil der Anwohner immer wieder Fußgänger beobachtet, die direkt am Töpfereimuseum auf der Fahrbahn laufen statt den gegenüber liegenden Gehweg zu nutzen.

Schon so manches Mal musste Peter Grimmer bangen, weil die Verkehrssituation vor seiner Haustür brenzlig wurde. „Ich habe immer Angst, dass etwas passiert“, sagt der Ochtruper, der mit seiner Frau in dem neuen Gebäudekomplex an der Töpferstraße wohnt. Dort habe sich das Verkehrsaufkommen, so Grimmer, seit der neuen Einbahnstraßenregelung am K+K-Markt an der Bahnhofstraße stark erhöht – und den Bereich direkt am Töpfereimuseum zu einem Gefahrenpunkt gemacht, insbesondere für Fußgänger.