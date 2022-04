Arbeit ist mehr als Erwerb

„Wertvoll arbeiten – menschenwürdig statt prekär“ lautet das Motto, unter das die Katholische Arbeitnehmerbewegung des Bistums Münster in ihrem Jubiläumsjahr 2023 zum 125-jährigen Bestehen den Schwerpunkt ihres Veranstaltungsprogramms stellt. Auch die KAB St. Paulus in Ochtrup ist dazu aufgerufen, sich mit eigenen Aktionen an dieser Kampagne zu beteiligen.

Sigrid Audick aus Recke, stellvertretende Vorsitzende des Diözesanverbandes Münster, hatte am Sonntag bei ihrem Vortrag bei der KAB-Monatsversammlung eine ganze Reihe von Themen im Gepäck, die von der KAB und anderen katholischen Sozialverbänden wie Kolping, Landvolk-Bewegung und Katholischer Frauengemeinschaft in die politische und gesellschaftliche Diskussion eingebracht werden. „Dazu zählen vor allem die prekären Arbeitsverhältnisse, die kaum den Lebensunterhalt sichern, sowie die Arbeitsbedingungen in Pflege- und Erziehungsberufen“, wies Audick in einer Pressemitteilung der KAB auf die Situation vieler Berufstätigen hin. Die Corona-Pandemie habe die Arbeitswelt zusätzlich belastet und verändert, so die Referentin.

Wichtig war ihr auch die Vernetzung mit Gewerkschaften, deren Anliegen ebenfalls die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für alle Berufstätigen ist. „Arbeit, Soziales und Renten sind auch in Zukunft die wichtigsten Aufgabenfelder, in denen sich die KAB engagiert“, hob Sigrid Audick hervor. Schließlich habe sich die KAB seit ihrer Gründung vor weit mehr als 100 Jahren immer für die Benachteiligten in der Arbeitswelt eingesetzt.

Dass unter dem Begriff „Arbeit“ viel mehr zu verstehen sei als eine berufliche Erwerbstätigkeit, hob Audick ausdrücklich hervor: „Auch Pflege und Betreuung wie auch ehrenamtliche Arbeit für das Gemeinwohl gehören unabdingbar dazu.“

Zum Abschluss der regen Diskussion, in der die Anwesenden viele eigene Erfahrungen aus dem Arbeitsleben schilderten, richtete Audick den Blick auf das Jubiläumsjahr 2023. Im Mittelpunkt stünden die prekären Arbeitsverhältnisse, menschenwürdige Arbeit und jegliche Arbeit als wertvoll anzuerkennen.