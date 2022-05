Arbeiter stürzt in Fahrstuhlschacht

Bei Bauarbeiten in einem Neubau ist ein Mann schwer verletzt worden. Er war in einen Fahrstuhlschacht gestürzt. Mit einem Rettungshubschrauber ist der Schwerverletzte in ein Krankenhaus geflogen worden.

In einem Neubau an der Mühlenstraße stürzte der Mitarbeiter einer Fachfirma in den Aufzugsschacht des Gebäudes.

In den Fahrstuhlschacht eines Neubaus stürzte am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr der Mitarbeiter einer Firma, die mit der Montage des Aufzugs beschäftigt war. Die alarmierten Rettungskräfte waren in weniger als einer Minute vor Ort, lag der Unfallort doch direkt an der Mühlenstraße, nur wenige Meter von der Feuer- und Rettungswache entfernt.

Erstversorgung

Nach der Erstversorgung durch die Sanitäter bargen Feuerwehrleute den Mann aus dem Schacht im Kellergeschoss des Neubaus und brachten ihn zum vor dem Bau wartenden Rettungswagen.

Später wurde der Schwerverletzte mit einem Hubschrauber in die Klinik nach Enschede geflogen. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen im Rahmen des Einsatzes im Bereich Technische Hilfe ausgerückt.