Ärger um Biotonnen-Kontrolle

Müll und Wertstoffe in falschen Tonnen führen bei Entsorgungsunternehmen zu Problemen. Die Entsorgungsgesellschaft Steinfurt setzt deshalb Kontrolleure ein, die die verschiedenen Tonnen vor Ort unter die Lupe nehmen sollen. Doch das hat in Ochtrup unlängst für Verärgerung bei Anwohnern gesorgt.

Kontrolleure der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt schauen in die Biotonnen und verteilen bei nicht sachgemäßer Befüllung eine gelbe oder rote Karte.

Die Deutschen sind stolz auf ihr System der Mülltrennung. Seit Jahren führen sie europaweit die entsprechenden Statistiken an, nirgends wird anteilmäßig mehr recycelt und kompostiert als in Deutschland. Doch auch hierzulande ist nicht alles perfekt. Gerade in den Biotonnen findet sich immer wieder unsachgemäß hineingeworfener Plastik- und Restmüll.