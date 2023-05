Arrest, Bewährungsstrafe und Freispruch für drei junge Ochtruper

Auf der Anklagebank des Jugendschöffengerichts Rheine saßen am Montag drei junge Ochtruper. Sie sollen Anfang 2022 in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein. Zwei von ihnen wurden verurteilt. Das lag jedoch an anderen Straftaten, die zeitgleich verhandelt wurden.

„Kiffen und Saufen“ sind häufig die Erklärungen und Entschuldigungen von jungen Menschen vor Gericht, wenn es zu Straftaten kommt. So auch am Montag beim Jugendschöffengericht in Rheine. Drei junge Männer im Alter von 18, 19 und 20 Jahren aus Ochtrup wurden wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung am 2. Januar 2022 in der Innenstadt von Ochtrup angeklagt. Daneben sollen sie weitere Straftaten begangen haben, die ebenfalls verhandelt wurden.