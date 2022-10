Der Frauenchor „Ars Choralis Coeln“ hat die Zuhörenden in der Langenhorster Stiftskirche begeistert. Die Künstlerinnen gaben gregorianische Gesänge zum Besten, erweiterten ihr Programm aber auch durch weitere Klänge.

„Ars Choralis Coeln“ in der Stiftskirche

Das Kirchenkonzert am Nachmittag des Tags der Deutschen Einheit in der Langenhorster Stiftskirche war so etwas wie eine musikalische Entführung.