Ärzte empfehlen Grippeimpfung

Es ist wieder Schniefnasenzeit. Auch in Ochtrup mehren sich in diesen Tagen die Fälle von Erkältungskrankheiten, aber auch Magen-Darm-Infekte treten aktuell häufig auf. „Es ist fast schon besorgniserregend“, beschreibt der Sprecher der Ochtruper Ärzte, Dr. Sebastian Gesenhues, das Aufkommen in den Hausarztpraxen. Es sei mit ein Grund gewesen, warum die Infektpraxis an der Professor-Gärtner-Straße am Montag ihren Betrieb wieder aufgenommen habe (wir berichteten). Diese „extremen Ausmaße an Infektpatienten“ schon so früh im Jahr lassen Gesenhues zu der Prognose kommen: „Die Grippewelle wird in diesem Jahr rollen und sie wird extrem ausfallen.“

