Auch das Wasser wird teurer

Ochtrup

Bürgerinnen und Bürger werden ab dem kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen müssen was die Wasserversorgung angeht. Der Betriebsausschuss der Stadtwerke hat vorgeschlagen, die Gebühren für Frischwasser und für Abwasser zu erhöhen. Die letzte Anpassung ist viele Jahre her.