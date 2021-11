Auch indirekte Hilfe zählt

Ochtrup

Vertreterinnen von Vereinen und Verbänden standen am gestrigen Orange Day auf dem Wochenmarkt. Sie informierten über Gewalt an Frauen und gaben Tipps, was Betroffene oder deren Angehörige und Freunde in solchen Fällen unternehmen können. Die Rückmeldungen waren während der gesamten Aktionswoche positiv.

Von Alex Piccin