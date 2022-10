Erst Gottesdienst, dann Frühstück - auch zwei Neupriester vor Ort

Pastor Josef Wichmann betrat vertrautes Terrain, als er am Mittwoch in der Lambertikirche eine Messfeier zelebrierte. Der Anlass war die „Confraternitas Ochtrupiensis“. Hinter diesem lateinischen Begriff verbirgt sich das Treffen von Geistlichen und Pastoralreferentinnen, die in der Pfarrei St. Lambertus tätig sind oder es in der Vergangenheit waren. Ebenso gehören aus Ochtrup stammende Seelsorger der „Confraternitas Ochtrupiensis“ an.

