Auf Abstand von Haus zu Haus

Eine klare Vorgabe gab es vom Bistum nicht für die diesjährige Sternsingeraktion. Die Kirchengemeinde St. Lambertus entschied sich dafür, die Mädchen und Jungen als kleine Könige bei genügend Abstand durch die Seelsorgebezirke ziehen zu lassen. Start war am heutigen Donnerstag in Langenhorst.

Die Ochtruper Sternsingeraktion startete am Donnerstag im Seelsorgebezirk St.-Johannes-Baptist in Langenhorst. Die kleinen Könige sprachen den Segen auf Abstand, statt ihn zu singen.

Auftakt zur diesjährigen Sternsingeraktion der Pfarrei St. Lambertus war am Donnerstag der Seelsorgebezirk St. Johannes Baptist in Langenhorst. Pastor Bernd Bettmann und das Organisationsteam um Susanne Brünen schicken nach einem kurzen Aussendungsgottesdienst im Johannes-Haus etwa 40 größere und vor allem viele kleine Könige durch die Straßen des Langenhorster Ortsteils. „Ihr bringt den Segen von Jesus, der in Betlehem geboren ist, in die Häuser, und die Menschen freuen sich darüber“, gibt Pastor Bettmann den Sternsingern mit auf den Weg. Mit der biblischen Erzählung von den Sterndeutern aus dem Morgenland sehen sich die Mädchen und Jungen eindrucksvoll in ihrem Dienst bestätigt.