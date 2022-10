Auf biblischen Spuren

Auf biblische Spuren haben sich 22 Pilgerinnen und Pilger der Pfarrei St. Lambertus seit dem 6. Oktober begeben. Beginnend in Bethlehem und Jerusalem wurden die Geburtskirche, die Hirtenfelder und schließlich die Grabes- und Auferstehungskirche besichtigt. Spannend war für die Gruppe, das Miteinander der drei großen monotheistischen Religionen zu erleben.

Am Freitag eilten die Muslime zum Gebet auf den Tempelberg, abends bereiteten sich die Juden auf den Sabbat und das Laubhüttenfest vor, das in diesen Tagen begangen wurde. Zugleich beteten die Christen den Kreuzweg auf der Via Dolorosa, so die Pilger in ihrem Reisebericht.

Tage in der Wüste

Nach den engen Straßen von Jerusalem und den vielen Pilgern dort, folgten zwei Tage in der Wüste, am Toten Meer und in der Negev-Wüste. Bei über 30 Grad, vielen Steinen und scheinbarer Leere entdeckte die Gruppe bei Wanderungen in En Gedi und En Avdat, dass es sehr wohl Leben in der Wüste gibt. Ausgrabungsstätten, etwa in Qumran, erinnerten daran, dass auch immer Menschen dort wohnten.

Nach dem Besuch der Taufstelle des Johannes am Jordan, direkt an der Grenz zu Jordanien, ging es nach Galiläa. Dort freute sich die Gruppe noch auf den Besuch von Nazareth und eine Bootsfahrt auf dem See, war sich aber nach einem Gottesdienst am Ort der Brotvermehrung in Tabgha schon sicher, „dass es sehr beeindruckend war, den Spuren Jesu buchstäblich und im Inneren zu folgen“, so die Ochtruper Pilgerinnen und Pilger abschließend.