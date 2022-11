Auf einem Rundgang die Realschule besser kennenlernen

Was bietet die Realschule Ochtrup neben Schulhunden und Schulpferden? Der kommende fünften jahrgang und Besucher werden es am Samstag erfahren.

Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Städtische Realschule Ochtrup am kommenden Samstag (3. Dezember) ein. Beginn ist um 10 Uhr. In der Schule wird bereits fleißig gebastelt, genäht – und es werden Schmetterlinge bemalt, damit die neuen Mitglieder der Schulgemeinschaft und Besucher sich am Tag der offenen Tür willkommen fühlen, heißt es im Pressebericht. Die Kreativprodukte visualisieren im Eingangsbereich – im Café der Realschule – und in der Schule den Rahmen des Leitmottos des kommenden Jahrgangs 5: „Gemeinsam entfalten“.

Das Vorbereitungsteam, das Schulleitungsteam sowie Zehnt- und Sechstklässler empfangen im Eingangsbereich alle Gäste und stehen für Fragen und Austausch sowie für Führungen bereit. Im Café ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Während der Führungen wird von der Schule erzählt und aus dem Nähkästchen geplaudert, versprechen die Organisatoren.

Ausbildung oder Oberstufe?

Bevor es die Schule indes zu entdecken gilt, darf das Mitnehmen einer vom Vorbereitungsteam erstellten Rätselkarte, die während des Rundgangs gelöst werden kann, nicht vergessen werden. Auf geht es dann zur Entdeckung der vielfältigen Möglichkeiten, die die Realschule Ochtrup in unterschiedlichen Bereichen während der gesamten Schullaufbahn bietet.

Weil die Schülerinnen und Schüler der Realschule nach der 10. Klasse sowohl die Möglichkeit haben, eine Ausbildung zu beginnen als auch die Qualifikation zum Eintritt in die Oberstufe erwerben können, deckt das differenzierende Angebot, aus dem die Schüler und Schülerinnen auswählen können, einen gelingenden Eintritt für beide Möglichkeiten des Weges nach der Realschule ab.

Während die Viertklässler im naturwissenschaftlichen Trakt Experimente erleben können sowie dort mikroskopiert werden kann, darf in Mathe mit Formen und Zahlen spielerisch das Fach entdeckt werden. Die sprachlichen Fächer stellen einerseits Projektarbeiten der Schüler vor und verwöhnen andererseits die Gäste mit typischen kulinarischen Köstlichkeiten der entsprechenden Länder.

Sport als 4. Hauptfach

Gestärkt geht es dann zur Vorstellung des Faches Sport, das in diesem Jahr erstmalig als viertes Hauptfach angeboten wurde. Über Erfahrungen und Zielen wird berichtet. Anschließend können die Arbeitsgemeinschaften kennengelernt werden. Dazu gehören die Schulsanitäter-AG, die Medienscout-AG und die USA-AG.

Wer dann eine Pause braucht, kann sich während der Darbietungen im Fach Musik sowie während der Aufführungen der Theater-AG zurücklehnen und genießen sowie den Akteuren applaudieren.

Voller Elan können dann weitere Fächer wie Kunst, Geschichte und Informatik in unterschiedlichen Angeboten und Aktionen studiert werden.

Ein weiteres festes Element der pädagogischen Arbeit an der Städtischen Realschule bilden die Schulhunde und Schulpferde. Als Schüler oder Schülerin der Realschule kann man sich auf die Angebote mit den Tieren rund um das gemeinsame Lernen freuen, an dem jeder Schüler beziehungsweise jede Schülerin teilnehmen kann, heißt es in der Ankündigung.