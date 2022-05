Aufbau erfolgt im Sommer

Nun steht fest, wie die neue Überdachung der Seebühne im Stadtpark aussehen soll. Eine entsprechende Skizze wurde den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses in der Sitzung am Mittwoch in der Stadthalle vorgestellt. Der Aufbau der Stahlkonstruktion soll im Juli/August erfolgen.

„Unter aller Sau“

„Dieses Projekt wird komplett über Spenden finanziert“, stellte Bürgermeisterin Christa Lenderich ausdrücklich klar und erregte damit den Unmut von Hajo Steffers (CDU). „Über Geschmack und Aussehen lässt sich streiten“, sagt er und betonte noch einmal, dass er es nicht für richtig halte, dass Spender über die Gestaltung entscheiden, und der Rat nicht mit einbezogen wurde. Immerhin handele es sich um städtisches Eigentum. Steffers betonte, dass sich dieser Vorwurf nicht an die amtierende Bürgermeisterin richte, sondern in erster Linie an ihren Vorgänger, der dieses Prozedere so entschieden habe. „Ich halte das Vorgehen für unter aller Sau“, so Steffers.