Aufbruch mit Vorfreude und Unsicherheit

Rieke Tombült hat sich nach Spaniern aufgemacht. In Córdoba verbringt die Freie Mitarbeiterin der Lokalredaktion ein Auslandssemester. Regelmäßig wird sie für die Daheimgebliebenen ihre Eindrücke aufschreiben und in dieser Zeitung veröffentlichen. Den Start der Mini-Serie bildet die Vorbereitung auf die Reise und den Umzug.

„Ich weiß noch, als du angefangen hast zu studieren und meintest, dass du ein Auslandssemester machen musst. Das war so weit entfernt und jetzt fliegst du einfach schon bald.“ Mit diesem Satz holte mich meine Cousine vor ein paar Tagen in die Realität zurück. Sie hatte Recht. In nur wenigen Tagen werde ich also für fünf Monate nach Spanien aufbrechen.