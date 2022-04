Aufs Leihrad per App

Am Bahnhof und am DOC stehen jetzt 20 Leihräder sowie zwei elektrisch betriebene Lastenräder zur Verfügung. Dieses Bikesharing-Angebot ist im Rahmen der Triangel entstanden und gilt als Pilotprojekt für den Kreis Steinfurt. Die Nutzung ist recht einfach, vorausgesetzt man nutzt ein Smartphone.

Landrat Martin Sommer und Bürgermeisterin Christa Lenderich sind auf einer Testfahrt mit den Fahrrädern aus dem neuen Bikesharing-Angebot im Rahmen des Triangel-Projekts in Ochtrup.

Einige Wischer, kurz auf den Bildschirm getippt und schon klackt es: Per Smartphone-App hat Magnus Siering von „DNL-mobiel“ eines der neuen Leihräder aus dem Bikesharing-Angebot entsperrt. Die Nutzung ist intuitiv und bietet auch eine Übersicht zu gefahrenen Kilometern, dadurch eingesparte CO 2 -Emission sowie die Kosten. Das Angebot ist im Rahmen des Triangel-Projektes entstanden und wurde von den Verantwortlichen am Freitagmorgen vorgestellt.