Auseinandersetzung an einer Tankstelle

Ochtrup

Noch weitgehend im Dunkeln liegt bislang der Hintergrund eines Polizeieinsatzes auf dem Gelände der Tankstelle an der Laurenzstraße. Hier hatte es in der Nacht zum Sonntag eine Auseinandersetzung zwischen drei Personen gegeben, bei der ein oder eine Beteiligte so stark verletz wurde, dass er oder sie in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

-hsh-