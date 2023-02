Ausgelassen, aber friedlich

Der Rosenmontag verlief in Ochtrup friedlich. Sowohl während des Umzugs als auch während der Karnevalsparty der OMI-Runde sei ausgelassen gefeiert worden, doch es gab keine Zwischenfälle, so die Bilanz des Ordnungsamtes. Zudem habe sich das Glasverbot in der Innenstadt bewährt.

„Da vorne ist der Mülleimer!“ Der junge Mann in der neonfarbenen Jacke vom Securityservice guckt streng. So streng, dass die Jugendliche rasch die drei Klopferfläschchen in ihrer Hand an den vom ihm gewiesenen Ort trägt und dort entsorgt. Am Dränkekreisel herrschte am Rosenmontag striktes Glasverbot. Für die konsequente Umsetzung zeichneten sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes sowie acht Kräfte einer Security-Firma verantwortlich – eine Entscheidung, die laut der Ersten Beigeordneten Birgit Stening sinnvoll war.