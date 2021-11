Ausschuss genehmigt Anfrage des Bauherren

Um die Anwendung der Stellplatzsatzung ging es im Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung am Dienstagabend. Die SPD sah in der Annahme des Antrags eines Investors, für sein Bauvorhaben Stellplätze abzulösen, die Schaffung eines Präzedenzfalls.

An der Bahnhofstraße ist ein neues Mehrfamilienhaus in Planung. Im Hinterhof der Hausnummer 17, angrenzend am K+K-Parkplatz, soll ein Gebäude mit sechs Wohneinheiten entstehen. So weit, so gut. Der Investor hat allerdings auch eine Stellplatzablösung beantragt, die am Dienstag im Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung kontrovers beraten wurde.