Außergewöhnliche Gedenkfeier

Mit einer außergewöhnlichen Gedenkfeier wurde am Dienstagabend auch in Ochtrup an die Geschehnisse der Reichspogromnacht von 1938 erinnert. Bei der vom Kulturforum organisierten Veranstaltung präsentierten Brigitte und Burkhard Sondermeier eine mahnende Revue.

Dass die Eröffnung der „Fünften Jahreszeit“ am heutigen 11. November in erschreckender Terminnähe zu den Schandtaten der Nationalsozialisten gegen die jüdischen Teile der deutschen Bevölkerung in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 liegt, war ein wichtiges Element der Veranstaltung „Juden im Karneval – eine mahnende Revue“ am Dienstagabend. Ort der Veranstaltung, die das Kulturforum im Rahmen der Kulturtage organisiert hatte, war der Platz am Hintereingang der Sparkasse, in dessen unmittelbarer Nähe früher das jüdische Gebetshauses stand. Heute erinnert ein Gedenkstein an den Standort am Kniepenkamp 11.