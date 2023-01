Ausverkauftes Tollhaus

Die erste karnevalistische Großveranstaltung in Ochtrup nach mehrjähriger Coronapause hat gezeigt: Närrinnen, Narren und Jecken haben richtig Bock zu feiern. In der ausverkauften Stadthalle hat der KCN ein Programm auf die Beine gestellt, das ins Schwarze getroffen hat.

Farbenfrohe Kostüme, ein abwechslungsreiches Programm und eine große Portion karnevalistischer Frohsinn – so lässt sich das Kappenfest des KCN wohl am besten beschreiben. Nach mehrjähriger Coronapause nutzten Ochtrups Närrinnen und Narren am Samstagabend wieder die Chance, sich in der Stadthalle schon einmal auf die kommenden karnevalistischen Höhepunkte wie Altweiber und Rosenmontag einzustimmen.