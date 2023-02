Auto kollidiert mit Fahrrad-Gespann

Augenscheinlich unverletzt geblieben ist ein zweijähriges Kind nach einem Unfall im Kreisverkehr an der Stadthalle. Es war in einem Fahrradanhänger mit seiner Mutter unterwegs, als ein Pkw-Fahrer das Gespann übersah und anfuhr.

Auf dem Kreisverkehr an der Stadthalle ist am Donnerstag gegen 10.15 Uhr eine Fahrradfahrerin von einem Auto angefahren worden. Die 33-jährige Ochtruperin war mit ihrem Anhänger-Gespann, worin sich ein zweijähriges Kind befand, auf der Straße unterwegs. Der 41 Jahre alte Ochtruper am Steuer des Autos fuhr in den Kreisverkehr ein, übersah dabei nach Angaben der Polizei aber das Gespann. Es kam zum Zusammenstoß. Die 33-Jährige stürzte auf die Motorhaube.

Sie wurde von den Sanitätern erstversorgt und dann mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind blieb augenscheinlich unverletzt, der Pkw-Fahrer ebenfalls. Es entstand geringer Sachschaden. Der Kreisel war an der Ausfahrt Bentheimer Straße etwa eine halbe Stunde lang gesperrt.