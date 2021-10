Autofahrer beißen in den sauren Sprit-Apfel

Die Spritpreise klettern auf ein Rekordhoch. Während einige Ochtruperinnen und Ochtruper versuchen, an der Zapfsäule den Benzin- und Dieselpreisen etwas Positives abzugewinnen, sind andere verärgert, haben sich teilweise aber auch mit der Situation abgefunden.

Sie ändern sich fast stündlich und machen die Fahrt zur Tankstelle zunehmend schmerzhaft – die Spritpreise sind aktuell auf Rekordkurs. Während beispielsweise Diesel im Januar pro Liter noch etwa 1,23 Euro kostete, müssen Autobesitzer aktuell bei einem Literpreis von etwa 1,50 Euro deutlich tiefer in die Tasche greifen. Doch wie lässt sich der enorme Preisanstieg in diesem Jahr erklären und wie reagieren die Töpferstädter darauf? Die WN-Redaktion hat an Ochtrups Tankstellen nachgehakt.