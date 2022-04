Backwerk aus dem 11. Jahrhundert

In den katholischen Gegenden Westfalens, vor allem im Münsterland, gibt es ein typisches Fastengericht, das traditionell am Karfreitag verzehrt wird: den Struwen. Dabei handelt es sich um kleine Hefepfannkuchen, die in reichlich Fett ausgebacken werden.

Heiß in Öl in der Pfanne gebacken und anschließend mit Zucker überstreut: Struwen sind bis heute ein beliebtes Karfreitagessen im Münsterland.

Vielfach gibt man dem Teig auch noch Rosinen bei. Nach dem Backen werden die Fladen mit Zimt und Zucker bestreut. Doch woher kommt eigentlich die Bezeichnung für dieses Gebäck? Was bedeutet Struwen?

Es handelt sich um ein niederdeutsches Wort, dessen hochdeutsche Entsprechung Strauben ist: ein süßes Backwerk aus Pfannkuchenteig, das vor allem im süddeutschen Raum bekannt ist. Auch im Niederländischen gibt es den Begriff: Struif bedeutet hier ‚Pfannkuchen‘ oder ‚Omelette‘. Nach Skandinavien sind Gebäck und Bezeichnung vermutlich durch die Wirtschaftsbeziehungen der Hanse gelangt. Schwedisch struva meint einen ‚Spritzkuchen‘.

Das Wort Struwen ist bereits sehr alt. Es gehört zu altniederdeutsch strûf ‚schuppig, struppig, gesträubt‘. Dieses Wort wird in den sogenannten Isidorglossen – eine Art lateinisch-niederdeutsches Wörterbuch aus Straßburg – zweimal genannt, die im zehnten oder elften Jahrhundert aufgezeichnet wurden. Einmal erscheint es in dem Abschnitt, der mit lateinisch „De piscibus“ (Von den Fischen) überschrieben ist. Dort wird lateinisch „tortuosa“ (gewunden, verwickelt, verworren) mit struva übersetzt. Ein weiteres Mal ist struva unter der Überschrift „De pecoribus“ (Vom Vieh) die Übersetzung für „pillis in contrarium versis“ (struppiges, gesträubtes Fell). Im Mittelniederdeutschen bedeutet strûf „empor starrend, rauh, uneben, nicht glatt“. Das Gebäck hat seinen Namen also von der unebenen Oberfläche erhalten, die nach dem Backen in heißem Fett entsteht.

Traditionell in einer Pfanne werden die Struwen gebacken – entweder auf dem Herd, oder auch über offenem Feuer. Foto: Jürgen Peperhowe

Aber seit wann werden Struwen verzehrt? Der früheste Beleg für dieses Backwerks stammt aus dem Jahr 1090. Damals ordnete Bischof Erpho von Münster das Präbendenwesen in der Abtei Freckenhorst neu. In der darüber ausgestellten Urkunde heißt es, dass die Stiftsdamen an 25 Festtagen „ad cęnam […] genus cibi, quod vulgo struva dicitur“, also „zur Mahlzeit die Art Speise, die gewöhnlich struva genannt wird“, bekommen sollten. Wie die Struven damals zubereitet wurden, geht aus der Urkunde nicht hervor.

Dass Struwen eine Mehlspeise waren, zeigt eine Lippische Rechnung aus dem Jahr 1456: meel to den struven to backende. Im „Teuthonista of Duytschlender“, einem (nieder-)deutsch-lateinischen Wörterbuch des Gerard van der Schueren aus dem Jahr 1475, wird struyve mit lateinisch „placenta, scribilita“ oder „laganum“ übersetzt, also mit „Kuchen beziehungsweise Eierkuchen, dünner, in Öl gebackener Kuchen“. Ein ausführliches Struwen-Rezept findet sich in einem ostfriesischen Kochbuch aus dem Jahr 1656: „Om struyven te mengen en backen. Men neemt 4 ayeren, 5 lepel melck, een weynich safferan en wat suyker, fyn weten meel, dat door en ander gemenget, tot dat het styf wort, en dan met een mangelstock rolt soo dun al ment krygen kann, dan by stuckjes afgesneden, mit een rolleken kruys gemaeckt en dan in ofgeklarede botter gebacket.“

Das ostfriesische Rezept zeigt, dass zum einen die Struwen ursprünglich nicht auf Westfalen oder das Münsterland beschränkt waren und zum anderen, dass die Zubereitungsart sicherlich regional sehr unterschiedlich war. Woraus also die 1090 erwähnten Struwen bestanden, wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass sie aus Mehl bestanden und in Fett gebacken wurden.