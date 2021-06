Bauarbeiten legen Kommunikation lahm

Seit dem späten Mittwochvormittag ging für viele Telekomkunden in der Töpferstadt nichts mehr in Sachen Festnetztelefonie und Internet. Auch Kunden anderer Anbieter waren betroffen. Die Ursache lag nach Angaben eines Unternehmenssprechers der Telekom im Nachbarort Wettringen.

Demnach wurde eines der Telekom-Glasfaserkabel beim Gasleitungsbau durch Dritte in Wettringen beschädigt. Von der Störung betroffen sind Kundinnen und Kunden unter anderem in Ochtrup. „Die Kolleginnen und Kollegen haben nach Bekanntwerden des Problems umgehend mit der Entstörung begonnen“, so der Sprecher. Über die Dauer der Reparatur konnte er noch keine genauen Angaben machen. Zunächst werde das beschädigte Kabel entfernt. Dies sollte recht zügig vonstatten gehen. Die zeitintensive Arbeit folge im Anschluss, wenn das neue Kabel „eingespleißt“ werden muss. Die Verbindung der vielen Fasern mache diese Aufgabe sehr umfangreich, da sie einzeln und per Hand geschehe. Zug um Zug sollen die Anschlüsse wieder am Netz sein. Um die Erreichbarkeit zu gewährleisten, bietet die Telekom ihren Kunden an, eine kostenlose Rufumleitung auf ihre Mobilfunkgeräte zu beantragen. Dies ist unter der Telefonnummer 08 00 / 3 30 10 00 oder online unter www.telekom.de/kundencenter möglich. Auch kann ein Rückruf vereinbart werden. „Den Kundinnen und Kunden werden die Grundgebühren für den Zeitraum des Ausfalls erstattet. Diese und gegebenenfalls weitere Ansprüche müssen sie aber bei unserem Kundenservice direkt geltend machen“, teilt der Unternehmenssprecher mit.