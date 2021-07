Bauland und Wohneigentum legen preislich deutlich zu

Die Immobilienpreise in Ochtrup sind im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Im Kreis Steinfurt beträgt der Anstieg über alle Objektarbeiten hinweg insgesamt 15 Prozent. Das zeigt die jährliche Studie „LBS Markt für Wohnimmobilien“, an der sich auch Och­trups Gebietsleiter Christof Woltering beteiligt hat. Insgesamt wurden bundesweit 600 Immobilienexperten der LBS und Sparkassen vom Marktforschungsinstitut Empirica zu den aktuellen Angebotspreisen befragt.

„Das liegt am knappen Grundstücksangebot, das durch das neue Baugebiet in Innenstadtlage und die hohe Nachfrage auch von außerhalb geprägt ist“, erklärt Woltering in einer Pressemitteilung die Werte für die Töpferstadt. Erschlossene Baugrundstücke kosten durchschnittlich 205 Euro je Quadratmeter, die Einstiegspreise liegen bei 160 Euro. Für ein neues Reihenhaus werden im Schnitt 235 000 Euro aufgerufen, gebraucht sind es 225 000 Euro. Wer ein gebrauchtes, freistehendes Einfamilienhaus kaufen möchte, muss dafür in Ochtrup durchschnittlich 325 000 Euro einplanen.

Teures Umland

Woltering: „Im Umland ist es dagegen teilweise teurer. So liegen die Preise für Reihenhäuser im Kreis Steinfurt bei neu 270 000 Euro und gebraucht bei 220 000 Euro.“ Nicht erst seit Corona sei das Umland gerade für viele junge Familien eine gefragte Alternative, zumal diese besonders von der hohen Landes- und Wohn-Riester-Förderung profitierten. „Um trotz der günstigen Zinsen eine sichere Finanzierung auf die Beine zu stellen, hat die Bedeutung des Eigenkapitals noch einmal zugenommen“, so der Immobilienexperte.

Eine neue Eigentumswohnung mit 80 Quadratmetern wird in Ochtrup für durchschnittlich 240 000 Euro angeboten. Das entspricht 3000 Euro pro Quadratmeter. Bei gebrauchten Wohnungen liegen die Quadratmeterpreise bei 2300 Euro.