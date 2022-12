Baumfällungen alternativlos

Radweg an der Robert-Koch-Straße

Ochtrup

Gesunde Bäume mussten Baggern und Baumaschinen weichen. Das sorgt für Aufregung in der Bevölkerung. So geschehen an der Robert-Koch-Straße im Zuge der Sanierung des Radweges für das Triangelprojekt. Stadt und Kreis beziehen Stellung.