Baumfrevler streuen Salz an Lebensbaum

Seit fast 20 Jahren steht der immergrüne Riesenlebensbaum auf dem Kommunalfriedhof, und gemeinsam mit einigen Artgenossen bildet er eine stattliche, schattenspendende Reihe zwischen dem Hauptweg und dem westlichen Friedhofsbereich.

Jetzt ist er mutwillig beschädigt worden, indem größere Mengen Kochsalz in seinen Wurzelbereich gestreut wurden, wie die Stadtverwaltung berichtete. Baumkontrolleur Thomas Zurkuhl und seine Kollegen von der Stadtgärtnerei hätten den Schaden zeitnah bemerkt, das Salz ausgehoben, soweit das noch möglich war, und anschließend den Wurzelbereich mit Wasser ausgeschwemmt.

Sie hoffen, damit das Schlimmste verhindert zu haben. Die Folgen einer solchen „Salzvergiftung“ – es zieht sämtliche Flüssigkeit aus den Zellen und lässt sie so vertrocknen – wären sonst der sichere Tod des Baums. Und ein finanzieller Schaden von über 6000 Euro.

Die Gärtner des Bauhofs versuchen, ihn zu retten. Foto: Katrin Kuhn

Warum dieser mutwillige Zerstörungsversuch? „Vielleicht, weil der Baum zu manchen Zeiten Nadeln abwirft“, mutmaßt Gärtnermeister Franz Laurenz. „Das ist einigen lästig. Sie machen sich den ökologischen Wert jedes einzelnen Baumes leider immer noch nicht klar.“

Ganz allgemein sei es unzulässig, in irgendeiner Weise bei einem städtischen Baum selbst Hand anzulegen, auch beispielsweise durch Beschnitt. „Wenn etwas Schadhaftes oder auch Störendes am Baum bemerkt wird – bitte immer direkt mit uns in Verbindung setzen“, so der Appell des Baubetriebshofs.

In Falle des Riesenlebensbaums hat die Stadt Ochtrup Strafanzeige gestellt.