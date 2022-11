Bedarf übersteigt eigene Kraft

Viel Herzblut, Schweiß und Fachwissen haben Dieter Thebelt und Kurt Schmor in den vergangenen acht Jahren in die Fahrradwerkstatt gesteckt – aber auch viel Spaß gehabt und Bekanntschaften geschlossen. Zum 1. Dezember endet das Angebot des Vereins Miteinander.

Die Fahrradwerkstatt am Pröpstinghoff wird bald Geschichte sein. Zumindest wird diese ab dem 1. Dezember nicht mehr unter der Führung des Vereins Miteinander fortgeführt. Auch das Herzstück, die beiden Schrauber Dieter Thebelt und Kurt Schmor, kündigten ihren Rückzug an. Wenn sich keine Nachfolgeregelung findet, endet ein Angebot, das ursprünglich für in Ochtrup angekommene Flüchtlinge gedacht war, nach und nach auch von Deutschen wahrgenommen wurde und zuletzt durch den Ukrainekrieg wieder deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Fahrradspenden werden schon jetzt keine mehr angenommen.