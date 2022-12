Ochtruper zeigt, wie er die Energiewende am eigenen Haus umsetzt

Dr. Jörg Hennig hat ein Herz für die Sonne – und gibt sein Wissen über regenerative Energien, wie er sie in seinem Haus unter anderem mit einer Solaranlage auf dem Dach nutzt, gerne an Interessierte weiter. Dazu hat er jetzt wieder eine „Solar-Party“ veranstaltet.

Wenn man ihn trifft, begegnet einem jemand mit einem frischen und sonnigen Gemüt. Dr. Jörg Hennig hat in der Tat ein Herz für die Sonne, der er zudem mit präzisem Verstand zu Leibe rückt. Der promovierte Mathematiker, der als IT- und Organisationsberater beruflich unterwegs ist, hat sich schon über lange Jahre – eben auch privat – der Gewinnung von Energie mit Hilfe des zentralen Himmelskörpers verschrieben. Und er gibt sein Wissen gerne an Interessierte weiter, öffnet dafür sein Haus für eine „Solar-Party“.